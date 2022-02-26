Донорские центры Одессы: нужны все группы крови

В Одессе, на базе городской клинической больницы №11, работает центр переливания крови, который обеспечивает препаратами крови все стационары города.

В сложившейся ситуации существует неотложная потребность в максимальном пополнении резерва донорской крови. Необходима кровь всех групп, — сообщается на официальном сайте города.

«Мы очень благодарны всем одесситам, которые откликнулись на нашу просьбу и сдали кровь. Люди понимают, для чего они это делают. Ещё раз обращаемся ко всем желающим: у кого есть возможность, приходите в наши пункты и сдавайте донорскую кровь», – обратилась ко всем одесситам вице-мэр Светлана Бедрега.

Центр переливания крови ГКБ №11 работает на ул. Ак. Воробьёва, 5.

График: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 16:00, суббота – с 9:00 до 16:00.

Телефон для справок: (048) 795-13-15.

Также донорскую кровь можно сдать по адресам:

— Областная станция переливания крови, пер. Бисквитный, 4. Тел. 776-04-67;

— Одесский военный госпиталь, ул. Пироговская, 2. Тел. 722-24-93.

При сдаче крови нужно взять с собой паспорт. Донором может стать человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

Как подготовиться к сдаче донорской крови:

Исключить приём лекарственных препаратов: антибиотиков — за 14 дней, анальгетиков и салицилатов — за 10 дней.

Исключить приём алкоголя — за 48 часов.

Исключить из рациона жареное, острое, солёное, копчёное, молочные продукты, яйца, масло, бананы и шоколад — за 15 часов.

Исключить курение — за час до и после сдачи крови.

В день донации рекомендован лёгкий завтрак – сладкий чай, компот, хлеб, сухари, каши, рыба, овощи (кроме моркови и свеклы), фрукты (кроме бананов и цитрусовых).

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