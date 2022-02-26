В Одессе комендантский час с 23.00 до 5.00

Одесский городской голова Геннадий Труханов издал распоряжение №104 от 25.02.2022 года «О внедрении мер правового режима военного положения в городе Одессе».

Полностью текст распоряжения публикуется на официальном сайте города.

В нём, в частности, говорится о введении на территории города Одессы комендантского часа с 23.00 до 05.00.

«Запретить пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. К выдаче специальных пропусков и удостоверений временно предоставить право передвижения в период действия комендантского часа работникам аварийных служб, служб экстренной медицинской помощи, правоохранительных органов, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, военнослужащим, должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления при наличии соответствующих служебных удостоверений», — говорится в распоряжении.

Поручено Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и Южному территориальному управлению военной службы правопорядка обеспечить контроль за соблюдением указанных требований на территории города Одессы, осуществлять проверку документов лиц, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Распоряжение вступило в силу 25 февраля. Контроль за его выполнением Геннадий Труханов оставил за собой.

Как сообщала Одесса News, Оперативное командование «Юг» обратилось к одесситам по поводу ситуации в Одесской области.