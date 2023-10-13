Латвийские партнёры передали автомобиль одесской больнице

Международные партнёры на постоянной основе оказывают огромную поддержку и помощь лечебным заведениям Одессы.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, днями одному из медицинских учреждений передан автомобиль Volkswagen Touran, который город получил от латвийских партнёров – фонда «Агендум».

Отмечается, что наличие транспортного средства для предоставления мобильной паллиативной медицинской помощи — обязательное условие договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий на 2023 год, заключённого между больницей и Национальной службой здоровья Украины.

«Это важная и актуальная поддержка для большого количества людей, имеющих опасные для жизни болезни. Спасибо за содействие Посольству Латвийской Республики в Украине! Работаем дальше!», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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