В Одессу прибыли министры иностранных дел Франции и Украины

26 января министр иностранных дел Франции Катрин Колонна находится с визитом в Одессе. В поездке её сопровождает украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Министры почтили память погибших в развязанной Россией войне украинских воинов на кладбище в Одессе, сообщил в Тwitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет Укринформ.

«Трогательный момент в Одессе этим утром: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и её украинский коллега чтят украинцев, погибших в захватнической войне, которую почти год ведёт Россия. Некоторые отдали жизнь за свою родину Украине несколько дней назад в Бахмуте», — написал дипломат.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба проинформировал, что во время переговоров будут обсуждаться роль Франции в международной танковой коалиции, инициатива «Зерно из Украины» и украинская Формула мира.

Во время встречи с госпожой министром заместитель городского головы Сергей Тетюхин поблагодарил Францию за поддержку Украины, в том числе и Одессы», — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Кроме оказания гуманитарной помощи, мы также благодарны за поддержку во время вчерашней сессии ЮНЕСКО, где исторический центр Одессы был внесён в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал вице-мэр.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 25 января провёл встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитрисом Дохтсисом.

Фото: «Одесса»

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