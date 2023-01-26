Максим Марченко провёл встречу с Генконсулом Греции в Одессе, о чём шла речь

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 25 января провёл встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитрисом Дохтсисом.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Отмечается, что Максим Марченко поблагодарил Димитриоса Дохтсиса за поддержку, которую Греция оказывает Одесской области и Украине в борьбе с агрессором, и подчеркнул, что одним из самых главных вопросов на сегодняшний день остаётся восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

Генеральный консул Греческой Республики в Одессе выразил надежду на то, что программа Греческого Правительства по поддержке Украины будет осуществляться в полном объёме и это позволит приблизить победу украинского народа.

«Мы убеждены, что уже сегодня нужно обсуждать вопросы послевоенного восстановления и реконструкции разрушенных объектов, а Греческая Республика, со своей стороны, заинтересована в помощи Украине, особенно – Одесской области», – отметил Димитриос Дохтсис.

Также Генеральный консул подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена конференция с Афинами в режиме видеосвязи с представителями власти, банковского сектора и бизнеса Греции, где будут обсуждаться важные вопросы финансовой поддержки и греческих инвестиций в Украину.

Кроме того, Димитриос Дохтсис выразил поддержку заявки Украины на право проведения Всемирной выставки ЕXPO-2030 в Одессе.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Максим Марченко встретился с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце, прибывшей в Одессу с официальным визитом.

Фото: ООВА

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