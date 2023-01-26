В Одесской области проходят школьные олимпиады

Вопреки войне, воздушным тревогам, отключениям электроэнергии в Одесской области продолжаются областные этапы Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам.

Как отмечают в Департаменте образования и науки Одесской облвоенадминистрации, все олимпиады проводятся в очном формате на базе различных учебных заведений с соблюдением безопасных условий.

По информации департамента, всего свои знания уже продемонстрировали 428 школьников.

Наиболее популярным предметом, собравшим широкий круг знатоков и поклонников, является украинский язык и литература.

«Ожидаем результатов работы жюри и ждём продолжения олимпиадного марафона, эстафету которого подхватят уже на этой неделе знатоки немецкого, испанского, французского языков и информатики», — сообщил директор Департамента образования и науки Одесского ОВА Александр Лончак.

Как сообщала Одесса News, в 2023 году вместо внешнего независимого оценивания опять будет национальный мультипредметный тест.

Фото: ООВА

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