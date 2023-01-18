Григоришин: Сначала победим РФ в бою, потом в Одессе проведём ЭКСПО за её деньги

Заместитель начальника Одесской областной военной администрации Роман Григоришин, ответственный за развитие проекта проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2030, поделился мнением о перспективах в этом деле.

Интервью Романа Григоришина опубликовало издание УСИ.

— Чому важливо зараз говорити про ЕКСПО та готуватися до виставки? Адже, здавалося би, війна – не найкращий час для цього.

ЕКСПО — це про майбутнє, про повоєнну перспективу. ЕКСПО — це про дуже довготривалий період розвитку Одеси та регіону.

Українці понесли й продовжують нести важкі та болісні втрати через війну. Проте це не означає, що ми не маємо думати про їхнє майбутнє. Ми не маємо права як військова адміністрація, як свідомі громадяни, забрати майбутнє у людей, які втратили своїх близьких на цій війні. Ми не можемо їм сказати, що про майбутнє ми будемо думати через рік, через два чи через місяць, коли ми переможемо. Ми маємо максимально капіталізувати ту підтримку, яку отримала Україна. Максимально конвертувати її в інвестиції, робочі місця та нові економічні процеси, щоб держава могла стрімко розвиватися після перемоги та забезпечити благами та зайнятістю людей, які поклали на цю війну дуже багато.

Сьогодні воює кожний — з автоматом, на дипломатичному фронті, на економічному фронті. Це наш економічний та дипломатичний фронти. І ми обов’язково переможемо на ньому.

— Які чинники працюють на кандидатуру Одеси? А які – проти?

За півтора століття Всесвітня виставка жодного разу не проводилася у Східній Європі. Також вагомий аргумент — досвід Одеси у проведенні великих виставок та фестивалів. Наприклад, міжнародний кінофестиваль.

Окрім того, сьогодні Одеса має ключове значення для Європи та Африки. Саме наш регіон став хабом Зернової угоди — звідси ледь не щодня відправляються кораблі, які забезпечують хлібом десятки країн. Тому буде символічно, якщо Одеса матиме таке ж ключове значення для світу й після перемоги — у 2030 році.

Одночасно на руку й проти нас грає військова агресія. З одного боку, ледь не кожна людина знає про Україну й війну, що розв’язала Росія. З іншого, нема розуміння, коли завершиться війна та якими будуть наслідки.

Ще один мінус — наша матеріально-технічна база. Вона не на такому рівні, як в Італії, Південній Кореї чи Саудівській Аравії. Проте чемпіонат з футболу Євро-2012 показав, що Україна готова наздоганяти конкурентів.

— Чим важливою є наша перемога для всієї України? Які можуть бути позитивні результати проведення ЕКСПО?

В Україну будуть летіти літаками, їхати потягами та автівками величезна кількість людей. Вони рухатимуться через Київ, Ужгород, Вінницю, Ізмаїл та інші міста відновленого Півдня.

Це все економіка, інвестиції та робочі місця. Плюс це все люди, які тратять гроші. Також у нас буде спадщина ЕКСПО — це логістика, інфраструктура всередині міста, це перебудована та оновлена система транспорту, нова система безпеки міста.

— Наскільки великі та реальні шанси Одеси на перемогу в перегонах? І коли буде визначено переможця остаточно?

Логічно й правильно провести ЕКСПО у Східній Європі. Лише за 31 рік незалежності України Всесвітні виставки двічі проводилися в Італії (1992 та 2015) та двічі — у Південній Кореї (1993 та 2012). Окрім того, ЕКСПО-2025 також пройде в азійській країні — Японії.

Одна з принципових засад Всесвітньої виставки — її подорож регіонами світу. Тобто вона не має проводитися декілька разів поспіль в сусідніх країнах. Тому, на моє персональне переконання, Україна та Саудівська Аравія є фаворитами в цих перегонах.

Переможця буде визначено в листопаді цього року на засіданні Генасамблеї Бюро міжнародних виставок. Голосує кожна зі 170 країн-членів. Для перемоги нам потрібні щонайменше 86 голосів.

— Від кого (людей, організацій, держав) була/є найбільша підтримка кандидатури Одеси?

Відчувається підтримка від Сполучених Штатів, Франції, була оголошена персональна підтримка посла Швейцарії, є публічна заява профільного міністра Польщі. Зараз ще дуже рано говорити про публічну підтримку від багатьох країн — вона буде ближче до літа.

Серед організацій нам дуже допомогли фахівці з CIVITTA. Саме вони допомогли нам у складанні досьє Одеси — це важкий та затратний процес.

Істотна частина досьє — архітектурна концепція, яку нам подарувала команда бюро Zaha Hadid Architects. Такий проєкт коштує мільйони доларів. Але представники бюро врахували нашу боротьбу у війні з Росією та зробили неоціненний внесок у позицію України за проведення ЕКСПО.

— Чи можна детальніше розповісти, про які зміни в інфраструктурі та забудові нашого міста йдеться у разі перемоги нашої заявки?

Архітектори бюро Захи Хадід займалися саме локацією, де буде проводитися ЕКСПО, тобто полями зрошення. Це не історична частина міста, зміни якої треба вписувати в архітектурний ансамбль — це пустир. Проте, все одно проєкт ЕКСПО не пропонує будівництво «свічок». Навпаки — це малоповерхові павільйони, які можуть стати візитівкою нашого міста в Новому часі.

Під час підготовки буде змінено логістику міста. Потрібно з’єднувати поля зрошення з Одесою, будувати нові дороги, прокладати нові шляхи. Цілком ймовірно, що після проведення ЕКСПО навколо цих павільйонів буде збудовано великий IT-парк — все залежить від рішення громади.

— Про які суми інвестицій в інфраструктуру йдеться? Хто може інвестувати ці кошти?

На підготовку проєкту разом з інфраструктурою потрібні близько трьох-чотирьох мільярдів доларів. Це приватні інвестори, Фонд відновлення після включення ЕКСПО до плану відбудови, бюджет України, а також заморожені кошти російських компаній та олігархів.

Іронія долі: спочатку ми переможемо Росію на полі бою, а потім ще й проведемо ЕКСПО за її кошти.

— Хто контролюватиме та розподілятиме фінансові потоки у разі проведення ЕКСПО в Одесі? Мабуть, не місцева влада?

Це буде точно не місцева влада. Це державна історія — підписував заявку прем’єр-міністр, утворено координаційний комітент на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Після голосування за місто-господаря буде створено відповідне державне підприємство «ЕКСПО-2030», яке буде контролюватися центральною владою та відповідати за реалізацію проєкту.

— Що для вас означає можливість перемоги одеської заявки? Наскільки це важливо, як ви особисто вважаєте?

Наш бренд — незламність українців. Навіть якщо ситуація, ресурси, аналітики, статистика та взагалі всі говорять проти тебе, ти йдеш, борешся до кінця, кладеш останні сили й перемагаєш. Це дуже перекликається як з нашим протистоянням у війні з Росією, так і у змаганні за проведення ЕКСПО.

Дуже багато скептиків, багато посмішок, референсів до «Нью Васюкі». Але сьогодні ми одні з фаворитів, і є дуже висока ймовірність, що в листопаді цього року ми переможемо. Обидві перемоги — у війні та змаганні за майбутнє — будуть символом. Нагадуванням, що коли ти Давид, то при вірі, мотивації та підготовці, ти можеш побити Голіафа.

— Нещодавно стало відомо, що Одеський міжнародний кінофестиваль виступить партнером Одеси та Одеської області як кандидата на проведення EКСПО-2030. Як вважаєте, чому це важливо та що дасть?

Одеса — не бідне на події місто. Класних подій в місті багато, й очолює їх наразі Одеський міжнародний кінофестиваль.

Наше партнерство — це логічна та послідовна консолідація навколо ЕКСПО великих гравців одеського та українського культурного простору. Окрім того, сама Всесвітня виставка зазвичай триває шість місяців і в Одесі вона проходитиме одночасно з ОМКФ. Тому ми очікуємо, що люди, які приїдуть до нас побачити технологічні та наукові досягнення, також подивляться фільми на Одеському кінофестивалі.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2023 года 170 стран решат, предоставлять ли Одессе право на проведение Всемирной выставки EXPO-2030.

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