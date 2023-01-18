Одесская прокуратура конфисковала запчасти к авиатехнике и передала их ВСУ

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры на нужды Вооружённых Сил Украины передано более 600 запчастей и агрегатов военной авиационной техники на общую сумму более 4 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что это оборудование изъято и арестовано в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Расследованием установлено, что на одном из частных предприятий в Одесской области хранилось значительное количество военного имущества, в основном, запчасти и агрегаты к военной авиационной технике, производства времён СССР, которые являются товарами военного назначения и двойного использования, и отсутствуют документы, подтверждающие законность приобретения», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года арестованы активы компании «Евротерминал», которой принадлежит так называемый «сухой порт» в Одессе — один из крупнейших в Украине логистических центров, по представлению Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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