Что с коронавирусом в Одессе

В Одессе продолжают регистрироваться случаи заболевания COVID-19.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, за всё время пандемии COVID-19 в городе зарегистрировано 163 905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (за период с 25.03.2020 по 29.12.2022 по данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины), из них в 2022 году зарегистрировано 52 825 случаев заболевания.

Отмечается, что среди общего количества установлены случаи заболевания:

у 7144 детей, или 4,4% от общего количества случаев по городу, из них в 2022 году – у 2838 детей, или 5,4% от общего количества случаев по городу в 2022 году;

156761 случай заболевания среди взрослого населения в возрасте от 18 лет, или 95,6%, из них в 2022 году — 49987 случаев заболевания, или 94,6% от общего количества случаев по городу в 2022 году.

В целом, в 2022 году показатели заболеваемости COVID-19 по сравнению с 2021 годом существенно снизились.

Так, в 2022 году количество случаев заболеваемости составило 52 825 против 78 439 случаев в 2021 году, или на 32,7% меньше.

Наблюдения за динамикой распространения COVID-19 свидетельствуют, что по возрастным группам в 2022 году наблюдался рост заболевания среди детей и взрослого населения до 56 лет, а именно:

• от 0 до 17 лет – в 2022 году процент заболевания к общему количеству случаев составил 5,4%, тогда как в 2021 году – 3,6%, в 2020 году – 4,6%;

• от 18 до 29 лет – в 2022 году процент заболевания к общему количеству случаев составил 17,5%, тогда как в 2021 году – 15,1%, в 2020 году – 16,1%;

• от 30 до 55 лет – в 2022 году процент заболевания к общему количеству случаев составил 50,2%, тогда как в 2021 году – 46,7%, в 2020 году – 50,4%.

К сожалению, COVID-19 продолжает циркулировать и уносить жизни.

За всё время пандемии в городе умерли 3316 человек, или 2,0% от общего количества случаев заболевания, из них в 2022 году — 309 человек, или 0,6% (по Украине за всё время 110857 умерших, или 2,1%). %). В большинстве случаев умирают от осложнений болезни люди от 60 лет и старше, имеющие сопутствующие заболевания (за всё время пандемии количество летальных исходов среди людей от 60 лет и старше составляет 2749 человек, или 82,9% от общего количества летальных исходов — 3 316 человек, из них в 2022 году из 309 летальных исходов – 260 человек от 60 лет и старше, или 84,1%).

В 2023 году за две недели по г. Одессе зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией против 242 случаев за последние две недели 2022 года, что на 17,8% больше.

В течение второй недели 2023 года (с 08.01.2023 по 14.01.2023) наблюдалось уменьшение количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию на 36,6%, чем неделей ранее (в больницы попали 118 жителей города).

Одесситам следует помнить, что случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрироваться. Поэтому медики напоминают всем, особенно лицам с повышенным риском осложнений от коронавирусной инфекции, о необходимости тщательного соблюдения профилактических мер. Лучшей защитой от COVID-19 и их тяжёлых форм является вакцинация.

Как сообщала Одесса News , ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» провёл количественный анализ заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, а также острыми кишечными заболеваниями среди жителей Одессы.

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