Свято место пусто не бывает: Труханов вместо Кучука назначил Филатова

Недавно назначенный исполняющим обязанности вице-мэра Одессы Александр Филатов будет курировать сферы строительства, коммунальной собственности и земельных отношений, а также деятельность райадминистраций вместо Михаила Кучука, которого городской голова Геннадий Труханов уволил с должности своего первого заместителя 9 января.

Распоряжение о перераспределении обязанностей руководитель города подписал 13 января.

Таким образом, фактически Филатов станет первым вице-мэром.

Как сообщала Одесса News, Михаил Кучук, подозреваемый в так называемом «новом одесском деле», сейчас скрывается от правосудия за границей. В канун Нового года он направил муниципалитету заявление об увольнении по собственному желанию. Просьба была удовлетворена.

Филатов ранее являлся первым заместителем директора филиала «Инфоксводоканал», неоднократно подавал свою кандидатуру на должность заместителя председателя облгосадминистрации. Позже исполнял обязанности заместителя директора департамента коммунальной собственности.

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