В Одессе с официальным визитом находится делегация из Великобритании в составе главы Комитета по обороне Великобритании господина Тобиаса Элвуда и политического советника Правительства Её Величества господина Питера Уайлдинга.

21 июля они посетили Городской гуманитарный центр помощи беженцам, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что зарубежные партнёры признали высокий уровень организации работы Центра, который обеспечивается благодаря совместным усилиям городской власти, волонтёров, международных фондов и неравнодушных граждан.

«Здесь мы видим другую сторону войны – людей, которые от неё пострадали. Это очень важный месседж для международного сообщества, что Украину нужно поддерживать, в том числе оказывать гуманитарную помощь», — сказал господин Элвуд.

«Для наших иностранных партнёров важно, чтобы оказываемая ими помощь распределялась честно и справедливо. Посещая наши Центры помощи, они имеют возможность увидеть это своими глазами», — отметил и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак.

Гости из Великобритании посетили также исторический центр города, оценив архитектурное наследие Одессы, в создании которого участвовали известные европейские архитекторы.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в настоящее время городские власти принимают все необходимые меры, чтобы защитить архитектурное наследие Одессы от ракетных атак агрессора.

«Сегодня Вооружённые Силы Украины защищают страну и город от оккупантов на фронте. В это же время мы делаем всё, чтобы сохранить одесскую самобытность и культуру для будущих поколений. В частности, активно работаем над включением нашего исторического центра в основной Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы искренне благодарим Великобританию за поддержку, в частности, в вопросе сохранения архитектурного наследия нашего города», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 20 июля в Одесской мэрии прошла встреча членов делегации из Великобритании с городским головой Геннадием Трухановым, во время которой стороны обсудили вопросы, в частности, разблокирование портов, экспорт зерновых и другие.

Фото и видео: «Одесса»

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