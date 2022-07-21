Одесский кукольный театр приготовил сказку для самых маленьких одесситов

Одесский кукольный театр 23 июля приглашает на замечательный музыкальный спектакль «Гусёнок».
Детки-зрители сами смогут принять участие в увлекательных приключениях. Спектакль учит быть добрыми, смелыми и отзывчивыми.
Побывать в сказке – возможно. Интересная постановка поможет зрителям в этом убедиться. Детвора сможет подружиться с героями спектакля – умным Ёжиком, Алёнкой, гусёнком Дорофеем. Все вместе они легко перехитрят коварную Лису и спасут гусёнка. А Ёжику – вернут домик.
Начало в 11.00.
Адрес театра: ул. Пастера, 15.
Билет в театр – прекрасный подарок любимому чаду, племяннице или внукам. Его стоимость — 100 гривен. Билеты можно купить здесь.
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