Как провести в Одессе первые осенние выходные дни

Первые осенние выходные дни в Одессе, как всегда, будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До конца сентября на площадке «Огни маяка» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко выставка «История судоходства Северного Причерноморья», на которой представлены авторские модели судов, макеты из коллекции Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX- начала XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времён.

До 15 октября выставка работ мастеров судомодельного спорта в музее им. Ф. де-Волана. Вход — бесплатный.

7 и 8 сентября в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на площадке возле Карантинной аркады, пройдет VIII фестиваль «Пороховая башня». Время проведения — с 11:00 до 22:00. В нём примут участие клубы исторической реконструкции из Украины, Израиля и Молдовы, фольклорные ансамбли и группы средневекового танца, клуб-музей «Пороховая башня». Гости увидят, как выглядели рыцари, ярмарочные танцоры, лучники, дамы и ремесленники эпохи Средневековья, смогут окунуться в атмосферу прошлых столетий, приобрести на ярмарке украшения и сувениры, попробовать средневековую кухню. Впервые на фестивале будет проведён международный рыцарский турнир Buhurt League. Участников фестиваля ждут театрализованные представления, фаер-шоу, вечерние выступления музыкальных фольклорных и рок-ансамблей, танцевальных коллективов. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по старинному танцу, стрельбе из лука и арбалета, кузнечному и гончарному делу. Все дни фестиваля в здании Пороховой башни будет работать бесплатная выставка «Тайны старого парка».

До 27-го октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

7-8 сентября соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-Ukraine». Данный заплыв — один из этапов международных соревнований по плаванию на открытой воде «OCEANMAN». Примут участие 809 спортсменов из 13-ти стран. 7 сентября — старт соревнований на «Ланжероне», Причал №1:

08:30 — «Oceanman» на дистанцию 10 километров;

09:30 — «Half Oceanman» на дистанцию 5 километров;

13:30 — «Sprint» на дистанцию 2 километра.

8 сентября — старт соревнований на «Ланжероне», Причал №1:

08:30 — «Oceanman Team» на дистанцию 3 по 500 метров;

10:30 — «OceanKids» на дистанцию 500 метров;

11:30 — благотворительный заплыв на дистанцию 1 километр.

Благотворительный километр можно проплыть, оставив деньги в благотворительном боксе перед самим заплывом. Все собранные средства пойдут на осуществление мечты 8-летней Кати.

До 10 сентября в арт-галерее Летнего театра одесского Горсада выставка известного художника Юрия Горбачёва. Посетители галереи будут впечатлены буйством красок, энергетикой, позитивом, которые так характерны для творчества художника.

До 15 сентября в двух залах Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит выставка «С видом на море».

7 и 8 сентября в Зелёном театре фестиваль «Большой детский день». Билет на фестиваль стоит от 80 до 200 грн, для детей до 2-х лет вход свободный.

Одесский зоопарк отметит свой 97 день рождения. Поздравить зверинец с праздником, а заодно посмотреть развлекательную программу можно будет 7 сентября. На празднике запланирована большая программа с играми, танцами, конкурсами и приятными сюрпризами, шуточные бега морских свинок и показательные кормления экзотических животных. Также все желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсе рисунков на асфальте. Начало — в 12:00. Стоимость входных билетов в зоопарк — взрослый 70, детский (5-14 лет) 50 грн.

8 сентября предлагаем желающим подключиться к благотворительному «Забегу добра», который стартует на Ланжероне возле ресторана «Хуторок». Поучаствовать в забеге могут все желающие – как профи, так и любители. Организаторы в свою очередь обязуются обеспечить медицинскую поддержку участникам, раздевалки, воду и фрукты. Старт в 11:00.

В Одесском оперном театре 8 сентября выступят солисты Национальной оперы Израиля. В программе концерта прозвучат арии и дуэты из известных опер, романсы и народные песни. Стоимость билетов — 70-450 грн. Начало в 18:30.

До 8 сентября на территории парка «Преображенский» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» проходит «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей». 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной. Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, 40-метровый огнедышащий дракон, увлекательная шоу-программа, китайская церемония чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений. Стоимость билетов 160 – 200 грн. Время работы: с 21.00 до 24.00. Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова).

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Думская, ТАЙМЕР