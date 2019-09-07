43 спасателя гасили огонь, охвативший одесский завод сварочных работ

Вечером 6 сентября в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории завода по ул. Бугаевская, 21 в Одессе.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, к месту вызова пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова.

«Через 7 минут к месту пожара прибыли первые подразделения и установили, что произошло возгорание помещения на третьем этаже трёхэтажного здания административного центра ЧАО «Одесский завод радиально-сварочных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается сложность тушения пожара. На пути спасателей были значительное скопление бумажных материалов, быстрое распространение огня, плотное задымлением среды. Специалистам ГСЧС пришлось работать с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения.

Через час после вызова спасатели пожар, охвативший 30 квадратных метров площади, локализовали, ещё через полчаса полностью ликвидировали, тем самым не допустив распространения огня на смежные помещения.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К его ликвидации привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава ГУ ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области