Пожары в Одесской области уносят человеческие жизни

9 февраля в 08:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Новоборисовка Раздельнянского района Одесской области.

По информации в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие спасатели установили, что горит домашнее имущество и перекрытие в одноэтажном жилом доме.

«В 10:17 пожар ликвидирован на площади 85 м.кв. Причина пожара устанавливается. На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 2 единицы пожарной техники и 11 спасателей и от местной пожарной команды «Новоборисовка» — 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.

Как информируют пожарники, вчерашний пожар в амбулатории села Пужайково в Подольском районе Одесской области, обошёлся без человеческих жертв. Но сгорело перекрытие здания.

Одесса News информировала, что 6 февраля на пожаре в селе Холодная Балка Одесского района было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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