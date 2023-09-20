В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Максименко

Во время выполнения боевого задания погиб солдат из Одесской области Александр Максименко.

Он был военным одесской 126-й отдельной бригады терробороны, сообщала пресс-служба бригады в Facebook.

Воину был всего 41 год.

Церемония прощания состоялась 27 июля в Доме офицеров на улице Пироговской в Одессе.

Одесса News сообщала о гибели в июле 2023 года жителя села Великая Боярка в Ананьевской громаде Одесской области Александра Кушнира на фронте в районе населённого пункта Макаровка Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада терробороны г.Одесса/Facebook

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