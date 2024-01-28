Одесская служба спасения зарегистрировала три пожара за сутки c трагическим исходом

В Березовском и Подольском районе Одесской области 26 января произошли пожары, во время ликвидации которых спасатели обнаружили бездыханные тела жителей.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в Балте Подольского района на улице Шевченко в этот день загорелось домашнее имущество в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пожар был вскоре ликвидирован девятью пожарными на площади 10 м², однако, было обнаружено тело хозяйки 1944 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Тело 62-летнего мужчины нашли при ликвидации пожара в селе Яринославка, что относится к Ширяевской территориальной общине Березовского района. Здесь горел частный одноэтажный жилой дом, тело хозяина которого и было обнаружено. Причина пожара и ущерб также устанавливаются.

Также в Подольском районе, в селе Долинское горел частный одноэтажный жилой дом на улице Центральной. По прибытию 7 спасателей обнаружено тело хозяина 1964 года рождения. По какой причине погиб хозяин дома и какова причина пожара, специалистам предстоит ещё расследовать.

Без жертв, но с пострадавшим, завершился пожар в Одессе, в Хаджибейском районе, на улице Николая Аркаса. 26 января в 17:50 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в пристройке частного одноэтажного жилого дома. В 18:10 пожар был ликвидирован на площади 15 м². В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения, который в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Одесса News информировала о резонансных пожарах, произошедших 25 января 2024 года в Одессе и Затоке.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy