Трое раненых, один погиб — итоги ночного вражеского обстрела по Одесскому району

В результате ракетного удара по Одесской области трое работников склада строительной компании получили незначительные ранения, один — погиб.

Об этом 8 мая в Telegram сообщила Одесская районная военная администрация.

Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенном на территории Одесского района.

Как сообщил глава РВА Юрий Крук, медицинская помощь пострадавшим была оказана оперативно на месте, никто не госпитализирован. Один человек — охранник склада — считался пропавшим без вести. В ходе оперативно-спасательных работ его тело обнаружили под развалинами.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 8 мая ракеты типа Х-22 враг направил по складу одной из крупных строительных компаний и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. Российские оккупанты атаковали с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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