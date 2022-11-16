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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Драничников, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Драничников, светлая память

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На российско-украинской войне погиб младший сержант Андрей Драничников, житель Белгород-Днестровского.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной военной государственной администрации.

Защитнику было 40 лет.

Андрей погиб 19 октября в результате получения ранения, не совместимого с жизнью, вблизи населённого пункта Новая Каменка Бериславского района Херсонской области во время наступательных действий по уничтожению сил противника. 

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб уроженец села Кохановка Подольского района Анатолий Гурзу.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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