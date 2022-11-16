В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Драничников, светлая память

На российско-украинской войне погиб младший сержант Андрей Драничников, житель Белгород-Днестровского.
Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной военной государственной администрации.
Защитнику было 40 лет.
Андрей погиб 19 октября в результате получения ранения, не совместимого с жизнью, вблизи населённого пункта Новая Каменка Бериславского района Херсонской области во время наступательных действий по уничтожению сил противника.
Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб уроженец села Кохановка Подольского района Анатолий Гурзу.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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