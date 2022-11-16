Дональд Трамп официально заявил об участии в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп, который за свою прошлую каденцию успел получить два импичмента от Палаты представителей, объявил, что выдвигает свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

Об этом он заявил вечером 15 ноября в своём клубе в Мар-а-Лаго во Флориде, — сообщает издание ГОРДОН. Трансляцию его выступления перед сторонниками во Флориде Guardian вёл в YouТube.

«Чтобы сделать Америку великой и прославленной снова, сегодня я объявляю, что выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов», — заявил Трамп перед толпой сторонников.

Он отметил, что баллотируется, потому что считает, «что мир не увидел до сих пор настоящей славы, которой может обладать эта нация». Он также отметил, что Америка ещё «не достигла этой вершины».

Во вторник также стало известно, что адвокаты Трампа подали документы в Федеральную избирательную комиссию о создании комитета «Дональд Трамп — в президенты 2024». В документах отмечается, что новая кампания Трампа будет координироваться с уже действующим Объединённым комитетом Трампа по сбору средств «Спаси Америку».

Как сообщала Одесса News, Дональд Трамп стал 45-м президентом США после выборов 2016 года, когда победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. На выборах 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, однако не хотел уступать должность, заявлял об «украденных выборах» и сыграл определяющую роль в трагических событиях 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Капитолия, чтобы сорвать официальное объявление результатов голосований.

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