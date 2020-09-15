Даже мёртвых будут тестировать на COVID-19 в Нью-Йорке

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение тестировать на коронавирус и обычный грипп и умерших, если их смерть была связана с неподтверждённым респираторным заболеванием.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Такие правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, поскольку мы продолжаем бороться с COVID-19 во время подготовки к сезону гриппа», — заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.

В осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить COVID-19 от подобных случаев гриппа, пишет издание. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным.

Тестировать будут умерших в больницах пациентов, а также тела, находящиеся у похоронных распорядителей или медэкспертов. Результаты этих тестов могут помочь работникам здравоохранения отследить распространение обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин.

Отмечается, что тяжелобольных пациентов с коронавирусом в США спасают плазмой тех, кто уже переболел. Такой метод лечения демонстрирует высокую положительную результативность. В частности, процент смертности больных коронавирусом снизился на 35%.

По данным Worldometers, на утро 15 сентября в США лабораторно подтверждено 6 749 289 случаев заболевания Covid-19, в том числе 199 000 летальных. Страна находится на 1-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом (Украина — на 25-м).

Всего в мире на сегодняшний день насчитывается 29 445 847 (+261 107 за сутки) заболевших, 932 746 (+4 459) умерших и 21 280 193(+249402) выздоровевших от СOVID-19.

США, а также Индия и Бразилия являются лидерами по количеству умерших.

Как сообщала Одесса News, в Китае объявили о проведении клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.