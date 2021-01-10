В Украине вакцины от коронавируса нет, смерти — есть: за сутки ещё 99 человек

Глава Минздрава Максим Степанов выразил надежду, что вакцинация в нашей стране от Covid-19 начнётся уже в феврале.

Об этом министр акцентировал на своём очередном брифинге.

Заместитель Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сказал, что Украина получила от COVAX письмо, в котором говорится о возможности поставок м-РНК вакцины в ближайшее время.

Украина направила письмо в Еврокомиссию с просьбой ускорить оказание помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Комментируя просьбу Украины и других стран Восточного партнёрства, представитель Еврокомиссии Ана Призонеро сказала: «Мы подтверждаем, что получили такое письмо только этим утром (в среду, 6 января — ред.) и отвечать будем на него в установленном порядке. Изначально мы чётко отмечали, что изучаем, как можем помочь нашим партнёрам на Западных Балканах, нашим ближайшим соседям на Востоке, на Юге и даже дальше — мы также оцениваем возможность такой помощи в гуманитарном контексте».

Представитель напомнила, что разработанная в ЕС стратегия вакцинации предусматривает возможность для стран-членов передавать часть доз вакцины. ЕС сейчас разрабатывает механизм для облегчения передачи или продажи излишних доз вакцины, которые сейчас закупаются странами-членами ЕС с помощью форвардных закупок, осуществляемых Евросоюзом.

«Эти обсуждения со странами-членами и странами-партнёрами продолжаются. Мы пока не в том состоянии, чтобы предоставить дальнейшие детали на этом этапе. Но Еврокомиссия пытается оказать содействие такому обсуждению», — добавила представитель Еврокомиссии.

В ожидании первого транша с дозами вакцины, в Украине за последние сутки умерли 99 человек, заболели 5 011, в том числе 113 детей и 164 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405) областях и Киеве (404).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировано 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе летальных — 80.