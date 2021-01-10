Одесская теннисистка Свитолина добилась ещё одной победы в Абу-Даби

Первая «ракетка» Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает XSPORT, во втором круге спортсменка родом из Одессы победила в субботу Веру Звонарёву из России (№164 WTA) — 6:4, 6:1.

Отмечается, что соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

В следующем раунде Свитолина встретится ещё с одной теннисисткой из России — Екатериной Александровой (№33).

Призовой фонд соревнований Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open составляет 565 тыс 530 долл.



Элина Свитолина начала выполнять весьма смелую задачу, поставленную в первые дни 2021-го года – выигрывать все без исключения матчи.

«Мои цели всегда максимальные. Нужно просто фокусироваться на каждом матче, не отвлекаться на суету вокруг и не усложнять. Основная цель – побеждать», — заявила спортсменка.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина привлекла к своим тренировкам психотерапевта.