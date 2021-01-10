Одесская теннисистка Свитолина добилась ещё одной победы в Абу-Даби

Первая «ракетка» Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Как сообщает XSPORT, во втором круге спортсменка родом из Одессы победила в субботу Веру Звонарёву из России (№164 WTA) — 6:4, 6:1.
Отмечается, что соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
В следующем раунде Свитолина встретится ещё с одной теннисисткой из России — Екатериной Александровой (№33).
Призовой фонд соревнований Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open составляет 565 тыс 530 долл.
Элина Свитолина начала выполнять весьма смелую задачу, поставленную в первые дни 2021-го года – выигрывать все без исключения матчи.
«Мои цели всегда максимальные. Нужно просто фокусироваться на каждом матче, не отвлекаться на суету вокруг и не усложнять. Основная цель – побеждать», — заявила спортсменка.
Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина привлекла к своим тренировкам психотерапевта.