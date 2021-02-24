Одесская теннисистка Свитолина получила орден «За заслуги»

Первой «ракетке» Украины и №5 мирового теннисного рейтинга, уроженке Одессы Элине Свитолиной вручили орден «За заслуги» II степени, которым она была удостоена в прошлом году.

Как сообщает BTU, в среду, 24 февраля, теннисистка получила награду из рук Министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Как сообщала Одесса News, в начале недели Свитолина преодолела отметку в 20 миллионов долларов по призовым, став 19-й теннисисткой в истории, кому покорилось такое достижение.

В феврале Элина дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. На следующей неделе Свитолина должна выступить на турнире в Катаре, а в марте — в Майами.

В победной коллекции 26-летней одесской теннисистки имеются титулы Итогового турнира WTA, WTA1000 в Дубае, Торонто и Риме. Свитолина также была финалисткой WTA Finals и полуфиналисткой Уимблдона и US Open.

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