Львовяне с разгромным счётом победили «моряков»

21 августа во Львове футболисты одесского «Черноморца» проиграли местной команде «Карпаты» 0:3 в матче чемпионата Украины по футболу среди команд Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В составе команды «Черноморца», победившем 16 августа в Одессе «Колос» (1:0), только Кисель и Попов остались в «старте», Удод стал запасным, другие совсем не приехали во Львов.

Отмечается, что в первом тайме «Карпаты» крепко обосновались на половине поля «моряков». Впрочем, около 35 минут ничего опасного возле одесских ворот создано не было: штрафные, угловые, подачи с флангов… Но счёт хозяева всё же открыли.

«Перед перерывом «Карпатам» удалось удвоить преимущество», — говорится в спортивном послематчевом комментарии.

Во втором тайме «Черноморец» начал больше атаковать, но без успеха. Зато львовский игрок Чачуа сумел в штрафной «Черноморца» пройти трёх «моряков» и с 6 метров отправить мяч в ворота – 0:3.

Не помогли разрулить ситуацию во время матча и два новых игрока, выписанных из Бразилии — защитник Кайо Алвес Гомес и полузащитник Жуан Нету.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сказал: «Мы понимали, что большинство игрового времени будем играть от обороны. Осознавали, что львовяне будут доминировать. Где-то нам не хватило глубины состава на весь матч. При всём уважении к «Карпатам», я считаю, что второй и третий мяч мы пропустили очень легко. Конечно, у «зелёно-белых» были моменты, но вот эти два гола были детскими. Мы понимаем, над чем нам нужно работать. Этот поединок был для молодых игроков, прежде всего. У них была возможность почувствовать этот уровень футбола. Если футболисты правильно проанализируют эту игру, они будут расти. Мы не опускаем головы и будем двигаться дальше. Готовимся к следующему матчу УПЛ».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy