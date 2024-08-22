В Волгоградской области РФ горит аэродром, в Ростовской — нефтебаза

В ночь на 22 августа жители Калача-на-Дону Волгоградской области сообщили об атаке БпЛА и последующем пожаре.

Об этом в Telegram проинформировала Astra.

Предварительно, целью украинских дронов был аэродром Мариновка в посёлке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города, подчеркнула Baza в Telegram.

«Известно как минимум о двух сбитых беспилотниках: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки другого упали на бытовку неподалёку, в результате чего она загорелась», – сказано в сообщении.

Как указал Telegram-канал Mash, местные услышали до 12 взрывов в районе аэродрома. Отмечается, что БПЛА также атаковали Ростовскую и Воронежскую области.

Согласно открытым данным, на аэродроме Мариновка дислоцированы фронтовые самолёты-разведчики Су-24МР, сообщила Astra в Telegram. На видеокадрах видно густой чёрный дым.

«Взрывы с периодичностью одна–три минуты», – проинформировала утром Astra об обстановке в Калачёвском районе Волгоградской области. – По словам местных жителей, после атаки БпЛА горит и детонирует военный аэродром Мариновка.

Жителей военного городка эвакуировали, указала Astra в Telegram.

Российская ПВО ночью якобы отразила атаку БпЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его цитирует в Telegram администрация региона.

«Большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», – рассказал Бочаров.

Аэропорт Волгограда закрыт. Задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилёт.

Тем временем в Пролетарске Ростовской области уже четвёртые сутки подряд горит нефтебаза Росрезерва после удара украинских дронов. «Радио Свобода» опубликовало в Telegram новые спутниковые снимки от 21 августа.

Отмечается, что уже полностью уничтожены 14 резервуаров с топливом, четыре – частично разрушены, 16 – не повреждены, судьба ещё 44-х – неизвестна из-за густого дыма.

Вечером на нефтебазе в Пролетарске прогремел еще один мощный взрыв, проинформировал Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Зарево было такое, будто закат!» – цитирует он очевидцев.

Отмечается, что его было видно за десятки километров. Позже Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал еще одно видео после мощного взрыва на нефтебазе.

«Произошла разгерметизация ещё одной цистерны. Похоже, что тушить уже бесполезно», – сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Это Ростов новости» сообщил, что в Пролетарске, где горит нефтебаза, втopoй день подряд проходит молебен. Подчёркивалось, что священники потом пообщались с пожарными и освятили всю пожарную технику.

Одесса News информировала, что ночью 21 августа 2024 года в России заявили об одной из самых массированных атак беспилотников, в том числе на Москву.

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