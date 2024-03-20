В бою за Украину погиб житель Одесской области Геннадий Иванов, светлая ему память

На фронте 8 декабря 2023 года во время артиллерийского обстрела вблизи населённого пункта Орлянское Купянского района Харьковщины погиб защитник из села Первомайское Одесской области солдат Геннадий Иванов.

Об этом сообщала в Facebook Сафьяновская сельская территориальная община.

Геннадий Иванов был водителем-машинистом экскаватора отделения инженерной техники инженерно-технического взвода инженерно-сапёрной роты.

14 декабря солдата Геннадия Иванова провели в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 6 декабря 2023 года во время выполнения боевой задачи по обороне государства от российских оккупантов 25-летнего защитника из Белгород-Днестровского Одесской области солдата Андрея Моргуна.

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Фото и видео: Юг. Today

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