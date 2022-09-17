Одесские пограничники ликвидировали канал переправки призывников за границу

Канал незаконной переправки подлежащих мобилизации мужчин ликвидировали пограничники Одесского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что организатор преступной аферы делал призывникам фиктивные медицинские справки, позволяющие исключить мужчин из воинского учёта и беспрепятственно уехать из страны.

«Пакет документов «под ключ» обходился заказчикам в 6500 долларов США», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора схемы «на горячем» при получении последнего транша денег в сумме 4000 долларов США и передаче фальсифицированных документов заказчику.

Во время проведения обысков у фигуранта дела изъяли ряд готовых медицинских заключений о болезни, черновые записи, денежные средства в сумме 2300 долларов США, полученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства.

Мероприятия по разоблачению противоправной схемы осуществляли оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются следственные действия для раскрытия всех обстоятельств правонарушения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года пограничники Одесского отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста под видом польских студентов.

Фото и видео: Госпогранслужба

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