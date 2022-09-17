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Одесские пограничники ликвидировали канал переправки призывников за границу

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Канал незаконной переправки подлежащих мобилизации мужчин ликвидировали пограничники Одесского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что организатор преступной аферы делал призывникам фиктивные медицинские справки, позволяющие исключить мужчин из воинского учёта и беспрепятственно уехать из страны.

«Пакет документов «под ключ» обходился заказчикам в 6500 долларов США», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора схемы «на горячем» при получении последнего транша денег в сумме 4000 долларов США и передаче фальсифицированных документов заказчику.

Во время проведения обысков у фигуранта дела изъяли ряд готовых медицинских заключений о болезни, черновые записи, денежные средства в сумме 2300 долларов США, полученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства.

Мероприятия по разоблачению противоправной схемы осуществляли оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются следственные действия для раскрытия всех обстоятельств правонарушения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года пограничники Одесского отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста под видом польских студентов.

Фото и видео: Госпогранслужба

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