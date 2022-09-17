С октября выплачивать субсидии и льготы будет Пенсионный фонд

Кабинет Министров принял постановление, которым передал полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«Соответствующим решением предусмотрена передача функций назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда Украины, которые работают по экстерриториальному принципу», — говорится в сообщении.

В частности, постановлением предусмотрено, что Пенсионный фонд Украины будет выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы уже с 1 октября. С 1 декабря Фонд будет и назначать, и выплачивать субсидии и льготы.

Кроме того, проектом акта также распространён порядок расчёта жилищной субсидии на оплату электроэнергии домохозяйствам, которые в результате вооружённой агрессии РФ против Украины остались без централизованной поставки тепловой энергии и/или поставки природного газа и используют бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, на все территории, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации.

Как сообщала Одесса News, в августе расходы жителей Украины на продукты питания и топливо уменьшились, в то же время увеличились расходы на лекарства, промышленные товары, кафе и рестораны.

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