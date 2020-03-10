Кабмин назначил трёх и.о. министров — экономики, образования и культуры

Правительство назначило исполняющими обязанности министра экономики, министра образования и науки, а также министра культуры.



По решению Кабинета министров на первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту возложено временное исполнение обязанностей главы Минэкономики.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошёл незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам», — написал Кухта.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не согласился оставаться в новом правительстве поскольку считает, что сделал всё от себя зависящее.

Также временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича, сообщает пресс-служба МОН.

«Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Министерство образования и науки не может оставаться без руководителя, поскольку фактически это полностью останавливает работу. Для меня честь — исполнять обязанности министра. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции», — отметил Полюхович.

С 2014 до 2016 года Юрий Полюхович был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию «Украинский научно-исследовательский фонд». 11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Правительство 10 марта возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко, подтвердили в пресс-службе Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины.

Фоменко с 2004 по 2006 гг занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей. С марта 2007 года она работала главным специалистом, с 2008 года — начальником отдела международного сотрудничества и европейской интеграции управления международных связей аппарата ВО КМР (КГГА). С 2013 года — начальником управления международного сотрудничества Минкульта. С августа по декабрь 2014 года Фоменко была заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции. С 2015 года — помощником-консультантом народного депутата Украины Еленской. В апреле 2016 года заняла должность первого заместителя министра культуры Украины.

Вакантной остаётся должность руководителя Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как сообщала Одесса News, парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства.

Фото: Facebook