Кабмин утвердил перечень предприятий, которые нельзя приватизировать

Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

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«Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада», — отметил Премьер-министр Алексей Гончарук .

По его словам, не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.

Премьер-министр также отметил, что власти намерены усилить контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

В перечне, в частности, есть такие предприятия, как Государственное предприятие «Одесский авиационный завод», Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины«, Южное казённое предприятие пробирного контроля, научно-исследовательское учреждение «Украинский научный центр

экологии моря».

Попал в этот список и Одесский национальный академический театр оперы и балета.