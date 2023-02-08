Украина получила двух новых руководителей — СБУ и Министерства внутренних дел

7 февраля Верховная Рада Украины утвердила представления Президента Украины на утверждение Василия Малюка в должности главы СБУ и Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Василию Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки «За отвагу» и «За доблесть». Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря присвоил Малюку звание генерал-майора.

Зеленский внёс в парламент проект постановления о назначении Малюка (№8425) 6 февраля. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал проект постановления о назначении Малюка на должность главы СБУ.

Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко 18 января был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолёта в Броварах Киевской области Дениса Монастырского. Премьер-министр Денис Шмыгаль внёс в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко. 7 февраля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить Клименко главой МВД.

Игорь Клименко больше 20 лет работает в структурах Министерства внутренних дел. С 25 сентября 2019 года по 20 января 2023 года председателем Национальной полиции Украины. Ему 50 лет, родился в Киеве.

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