Одесский горсовет отказался утверждать в должности новых заместителей Труханова

Одесский горсовет отказался утверждать в должности новых заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

В частности, депутаты горсовета провалили голосование по назначению первым заместителем городского головы Сергея Тетюхина, а также вице-мэра по вопросам строительства Александра Филатова.

Сергей Тетюхин

За проект решения отдали свои голоса 30 депутатов, при необходимых для принятия 33.

После неудавшегося голосования Геннадий Труханов пытался вернуться к переголосованию, но и на этот раз вопрос провалили.

Александр Филатов

Всего в зале было менее 40 народных избранников. Фракция «Европейская Солидарность» демонстративно не поддержала назначения Тетюхина и Филатова.

Это первый случай за время этой каденции Труханова, когда депутаты не поддержали назначение кандидатов на должность его заместителей.

Сергей Тетюхин и Александр Филатов и далее будут работать исполняющими обязанности вице-мэров.

Как сообщала Одесса News, Александр Филатов курирует сферы строительства, коммунальной собственности и земельных отношений, а также деятельность райадминистраций вместо Михаила Кучука, которого городской голова Геннадий Труханов уволил с должности своего первого заместителя 9 января.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod