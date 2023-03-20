Верховная Рада уволила трёх министров

Верховная Рада на заседании 20 марта уволила трёх министров — министра образования и науки, вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Сергей Шкарлет в Одессе в июле 2022 года

Шкарлет подал в Верховную Раду заявление об отставке, в котором допустил ошибку в собственной фамилии. Это следует из поста спикера Рады Руслана Стефанчука, который 18 марта разместил в Facebook фото заявления Шкарлета. В «шапке» написанного от руки заявления вместо «Шкарлета» он указал: «Шарлета», пропустив букву «к».





Парламент также проголосовал за отставку вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. На заседании фракции партии «Слуга народа» 18 марта было предложено расширить сферу полномочий министра цифровой трансформации Фёдорова. Его новая должность будет называться вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

Павел Рябикин уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По данным СМИ, он может быть назначен послом Украины в Китае.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Кабинет Министров на внеочередном заседании назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса.

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