Кабмин назначил нового директора НАБУ, кто им стал

Кабинет Министров на внеочередном заседании назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 6 марта, которое транслировалось онлайн.

Так, Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал назначить Кривоноса, и правительство поддержало.

Шмыгаль во время заседания подчеркнул, что считает всех трёх кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, профессионально подготовленными для работы на руководящих должностях в НАБУ. Также премьер предложил новоназначенному директору НАБУ рассмотреть возможность и назначить двух других кандидатов – Сергея Гупяка и Романа Осипчука – на руководящие должности в бюро.

«Учитывая независимость и профессиональность конкурсной комиссии, нет никаких оснований сомневаться в независимости и добродетели каждого из них (кандидатов, – ред). Предлагаю новоназначенному руководителю НАБУ рассмотреть возможность назначить двух других кандидатов Сергея Гупяка и Романа Осипчука на руководящие должности в НАБУ», — сказал Шмыгаль.

Кстати. Конкурсная комиссия по избранию директора Национального антикоррупционного бюро 4 марта после проведения собеседований с 11 претендентами на должность отобрала три кандидатуры, которые были внесены на рассмотрение Кабинета Министров.

В частности, это старший детектив НАБУ Сергей Гупяк, глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семён Кривонос и руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Конкурс на должность директора НАБУ стартовал в конце 2022 года. На конкурс подали 78 кандидатов, из которых допустили 74.

29 и 30 декабря 2022 г. состоялось анонимное тестирование на знание законодательства. 17 января комиссия по проведению конкурса по результатам тестирования общих способностей отсеяла 28 кандидатов. В следующий раунд прошли 22 претендента.

25 февраля комиссия допустила к собеседованиям по соответствию критерию компетентности 11 кандидатов.

Полномочия предыдущего директора НАБУ Артёма Сытника закончились 16 апреля 2022 года.

Директора НАБУ назначает и освобождает от должности правительство.

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