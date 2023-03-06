Одесские саблистки вошли в топ-10 лучших на Чемпионате Европы по фехтованию

В Таллинне (Эстония) состоялся чемпионат Европы среди кадетов и юниоров по фехтованию на саблях.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Одессу в составе сборной Украины на соревнованиях представляли воспитанницы Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская и 14-летняя Анна Суворова.

Высокими достижениями одесских саблисток стало попадание в топ-10 командных турниров.

Валерия в составе команды заняла 6-е место среди юниоров, Анна – 10-е место среди кадетов. Анна и Валерия стали кандидатами на участие в чемпионате мира.

Подготовили спортсменок к соревнованиям тренеры Никита Столбунов и Александр Васютин.

Как сообщала Одесса News, одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины среди молодёжи и юниоров по плаванию, который состоялся в Броварах в феврале 2023 года.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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