Зеленский собрал Ставку: говорили о Бахмуте и поставках оружия на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский провёл 6 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором руководство украинской армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ходе заседания командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта и, как говорится в сообщении, «особенно подробно рассмотрели ситуацию в Бахмуте».

«Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», – заявили в Офисе президента.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

То, как в пресс-службе акцентировали внимание на том, что Зеленский спрашивал мнение военного руководства, может быть связано с сегодняшней публикацией Bild, пишет ГОРДОН. Немецкое издание опубликовало материал, в котором утверждает со ссылкой на собственные источники, что между Зеленским и Залужным «возник спор по поводу битвы в районе Бахмута».

По информации Bild, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об отводе войск из Бахмута по тактическим соображениям. Издание утверждает, что большинство бойцов в регионе разделяют эту позицию и «не понимают причин, по которым город продолжают удерживать». «Они спрашивают: «Какова стратегия? Почему мы должны окапываться, когда враг нас окружает?» – цитирует Bild неназванного украинского военного аналитика.

В то же время, отмечает издание, в украинском правительстве обращают внимание, что российская армия понесла под Бахмутом значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Другой военный эксперт оценил соотношение потерь под Бахмутом между украинцами и россиянами как 1:7. Кроме того, отмечается в материале, если бы украинские военные отступили из Бахмута, то «такие же бои начались бы и в других местах». По словам аналитиков, цель состоит в том, чтобы не дать россиянам продвинуться вперёд и при этом нанести им как можно более тяжёлые потери.

Однако, считают журналисты Bild, между Зеленским и Залужным «речь идёт уже не только о военных вопросах». По мнению авторов материала, если в начале полномасштабной войны между двумя лидерами существовало большое единство и роли были чеёко распределены, то теперь, по мере роста популярности главнокомандующего ВСУ, Зеленский и его окружение, «очевидно, видят в нём возможного конкурента» на президентских выборах, несмотря на то, что Залужный никогда не заявлял о подобных амбициях.

В заседании Ставки также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К участию в заседанию привлекались члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, — говорится в информации ОПУ.

Кстати. Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский заявлял, что «сдавать Бахмут никто не будет». Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят «пойти дальше».

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте «крайне напряжённая», сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник «безуспешно пытается оцепить Бахмут».

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Как сообщала Одесса News, по мнению аналитиков американского Института войны, если оккупантам и удастся захватить Бахмут, они могут затем попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с огромной нехваткой личного состава и техники.

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