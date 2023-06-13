Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

12 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский заявил в своём обращении, видео которого обнародовано на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Провёл сегодня Ставку. Ключевые доклады – от командующих оперативных направлений, наиболее важных и горячих – «Хортица» и «Таврия». Бои жёсткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, но всё равно крепость наших воинов даёт результат, и я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях», — сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что «генералы Сырский и Тарнавский доложили об уже имеющихся успехах, о том, в каких точках фронта нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций».

Верховный Главнокомандующий поблагодарил воинов «за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в сёлах на только что оккупированной территории. Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда!».

Зеленский сообщил о докладах на заседании Ставки: об общей ситуации был доклад Главкома, о стабилизационных мерах на деоккупированной территории — МВД и СБУ.

«Очень активно работаем со снабжением необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль в этом направлении», — сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что члены Ставки заслушали «итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, крупнейших городах и Киеве». По этому вопросу докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. «Результаты, мягко говоря, неутешительны. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах», — пообещал Зеленский.

Фото и видео: ОПУ

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