В Одессе киевское «Динамо» победило «Черноморец»

6 ноября на одесском стадионе «Черноморец» в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» победило «Черноморец» со счётом 0:3.

Как сообщает XSPORT, Селин нарушил правила, арбитр назначил пенальти, которое успешно реализовал Цыганков.

«Героем встречи стал Цыганков. Лидер киевлян оформил гол и результативную передачу. В первом тайме вингер реализовал пенальти. А в начале второй половины встречи ассистировал Буяльскому. Далее киеляне уже играли по счёту. «Бело-синие» особо не прикладывали усилий. Однако всё же забили еще раз. Ванат заработал пенальти и сам же его реализовал», — говорится в сообщении.

Таким образом, «Динамо» набрало 16 очков и приблизилось к зоне еврокубков на четыре очка.

Киевляне одерживают свою пятую победу в УПЛ и занимают 6-е место в турнирной таблице. «Черноморец» с тремя очками – последний.

Как сообщала Одесса News, в 9-м туре Украинской Премьер-Лиги футбольные команды «Колос» и «Черноморец» не выявили победителя.

Фото: ФК «Динамо»

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