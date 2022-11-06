Одесские волонтёры хотят, чтобы в их городе все чувствовали себя в безопасности

С начала полномасштабной войны России в Украине Одесса стала для многих беженцев вторым домом. Помогать адаптации пострадавшим от войны помогает в городе волонтёрская организация «СпівДія хаб Одещина».

Корреспондент Одесса News более месяца назад встречался с активистами этой организации и подробно рассказывал об их деятельности. О том, что изменилось за это время, что нового появилось в их волонтёрской деятельности нашей редакции сообщил шелтер менеджер организации в Одесской области Максим Кабанов.

Максим Кабанов

По-прежнему, большое внимание волонтёры с партнёрами уделяют поискам жилья — так называемых шелтеров, т.е. приютов для оставшихся без крова над головой переселенцев.

«Количество шелтеров, с которыми мы работаем, однозначно возросло. Если говорить о спектре услуг, то в данный момент у нас работает психологическая поддержка, юридическая консультация в онлайн формате, карьерное консультирование, помимо этого мы регулярно поддерживаем шелтеры выдачей вещей и в целом гуманитарной помощью. Скорее всего именно с этим и связан рост количества шелтеров, с которыми мы сотрудничаем», — сказал Максим.

По программе волонтёрской организации насчитывается 16 шелтеров. «Мы не против того, чтобы это количество увеличить, если там действительно нужна помощь и шелтер попадает под нужные нам требования. Из вызовов, с которыми сейчас могут столкнуться в Одессе, так это коммунальные услуги, никто не знает к чему готовиться», — переживает Максим.

Приоритетных направлений у волонтёров «СпівДії хаб Одещина» по-прежнему нет. «Есть запрос от гражданских, на который мы реагируем. У нас функционирует индивидуальный подход к каждому человеку, ведь основная задача — максимально качественно оказать услуги и решить проблему человека», — сказал Максим.

Среди новых направлений работы, наряду с трудоустройством, оказанием психологической, юридической помощи всем, кто в той или иной мере пострадал от войны, планируется запуск направления «СпівДія Діти». «Мы и сейчас проводим для деток мастер-классы по совершенно разным направлениям», — дополнил Максим.

На вопрос, увеличилось ли количество волонтёров в их одесской организации, Максим ответил, что «СпівДія хаб Одещина» — стабильная команда, которая уже как семья. Недавно к нам добавился новый волонтёр из Херсонской области. Но мы не гонимся за количеством людей, главное, чтобы за каждым человеком была зафиксирована задача, которую он может выполнять».

«Зато количество тех, кто нуждается в нашей помощи, возросло. На данный момент мы предоставили помощь свыше 20 тысячам человек, и не планируем останавливаться. Мы будем делать всё от нас возможное, чтобы люди, приехавшие в Одессу, спасаясь от бомбёжки, смогли почувствовать себя в безопасности, найти приют и попробовать наладить жизнь», — сказал Максим.

Фото: СпівДія хаб Одещина

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