Одесские волонтёры помогают пострадавшим от войны

Одесская волонтёрская организация «СпівДія хаб Одещина» активно проводит ежедневную кропотливую и бескорыстную работу по оказанию помощи внутренне перемещённым лицам, всем, кто в той или иной мере пострадал от войны.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News cо слов менеджера этой волонтёрской организации по Одессе Владимира Чернолуцкого.

«Инициатива создания в апреле этого года волонтёрской организации «СпівДія» принадлежит Президенту Украины. Это — официальная платформа для объединения волонтёрских и государственных инициатив по гуманитарной помощи во время войны. Офисом Президента, а также Минздравом, Минмолодёжи и спорта это волонтёрское объединение и координируется. У нас в области им руководит Юлиана Назо», — рассказал нашему корреспонденту Владимир.

По его словам, в Одессе к мероприятиям волонтёрской организации привлечено около 50 человек, в основном, это — молодые ребята. Они помогают 2-м тысячам переселенцев — помогают одеждой, продуктами, предметами гигиены, посудой, мебелью, техникой, лекарствами — всем, чем удаётся помочь вместе с партнёрами.

Также волонтёрами оказывается поддержка и другого рода: юридическая, психологическая, карьерное консультирование, т.е помощь при трудоустройстве.

Большое внимание волонтёры с партнёрами уделяют поискам жилья — так называемых шелтеров, т.е. приютов для внутренне перемещённых лиц. «Сейчас в Одессе 15 шелтеров», — сказал Владимир Чернолуцкий.

Владимир подчеркнул, что несколько волонтёров посвящают свою деятельность детям из семей переселенцев — проводят мастер-классы, обучающие уроки.

Воспользоваться помощью волонтёров не сложно. По информации от Владимира, «граждане или организации, нуждающиеся в помощи, могут заполнить соответствующую форму на сайте spivdiia.org.ua. Специалисты координационного хаба позвонят по телефону для подтверждения запроса. Заявки обрабатываются в порядке критичности и времени».

Обратиться к волонтёрам могут и те, кто имеет то, что необходимо нуждающимся. «Мы будем благодарны владельцам транспортных средств, которые могли бы предоставить легковые автомобили, фуры, автобусы и микроавтобусы», — сказал Владимир.

«Хочу поблагодарить всех, кто небезразличен в поддержке нуждающихся в Одессе в это непростое для страны время», — заключил наш разговор Владимир Чернолуцкий.

Одесса News рассказывала о благотворительной помощи жителей Килии Одесской области морякам-пограничникам.

Фото: СпівДія хаб Одещина

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