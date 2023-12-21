Горсовет поддерживает 8-летнюю одесситку Сашеньку Паскаль, пострадавшую от обстрела

Департамент финансов Одесского городского совета продолжает поддерживать 8-летнюю Александру Паскаль, которая в мае 2022 года потеряла ножку в результате ракетного удара по Затоке.

В канун Нового года работники Департамента поздравили маленькую Сашу и подарили ей торт и купальник для гимнастики, пожелав дальнейших побед в спорте, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Мы восхищаемся силой характера этой маленькой девочки. Благодаря благотворительному сбору, проведённому работниками Департамента, Саша получила самый современный бионический протез. И вот уже почти год, как она вернулась к активной жизни и занятиям художественной гимнастикой» — отметила заместитель городского головы — директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега.

Одесса News информировала, что в мае 2022 года в результате российского ракетного удара по Затоке 7-летняя Александра Паскаль потеряла ножку. Тогда она попала под завалы, после чего две недели пролежала в реанимации с многочисленными травмами. Ногу ей пришлось ампутировать, но уже в июне 2023 года юная гимнастка одержала победу на своих первых соревнованиях после случившейся с ней трагедии.

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе приветствовал Александру Паскаль с победой на первых после ампутации ноги соревнованиях.

В июне 2023 года первая леди Елена Зеленская встретилась с детьми, проявившими личный героизм во время войны, в том числе с Александрой Паскаль.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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