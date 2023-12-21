В Одессе пострадавшие от обстрелов горожане вселились в два модульных дома

На улице Парковой, где летом в результате российских ракетных обстрелов были разрушены дома одесситов, установили модульные дома, в двух из которых теперь будут проживать две семьи, пока не будет восстановлено их собственное жильё.

Оба дома передал Одессе БФ Save Ukraine, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Дома оборудованы всем необходимым для проживания: от мебели до средств гигиены. Отдельная благодарность фонду Save Ukraine и их международным партнёрам All Hands and Hearts. Также спасибо строительным компаниям, которые помогли подготовить фундамент для установки модульных сооружений. Держимся вместе и работаем дальше», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что на небольшой площади есть фактически всё: кухня со всеми принадлежностями, холодильник, стиральная машина, спальная мебель, туалет, душ.

Для справки. Благотворительный фонд Save Ukraine помогает эвакуироваться семьям с детьми с прифронтовых территорий, способствует возвращению из оккупации детей, помогает этим людям пройти сложный процесс восстановления, в том числе, обеспечивая условия проживания для тех семей, которые полностью потеряли жильё.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одессе начато строительство первого из двух запланированных модульных городков для внутренне перемещённых лиц, предоставленных компанией Hepi Homes и американским фондом JHCentury.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy