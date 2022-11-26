В Одессе почтили память жертв голодоморов

По традиции, в последнюю субботу ноября, в Одессе проведён ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации, глава ООВА Максим Марченко почтил память жертв Голодомора, возложив цветы к Памятнику жертвам Голодомора в Одессе.

«Голодомор унёс миллионы жизней украинцев. Не обошла эта трагедия и Одесскую область. По предварительным данным, количество жертв Голодомора 1932 – 1933 годов на Одесщине достигает почти 300 тысяч человек. Больше всего пострадали северные районы области, в частности, тогдашние территории Березовского, Любашевского, Кодымского, Савранского, Балтского районов, где потери составили до 40 процентов населения. В этом году чествование памяти жертв сталинского режима происходит во время полномасштабной войны России против Украины. Современные российские военные преступники пытаются повторить в нашей стране то, что делали их предшественники: тотальный контроль, террор, депортации, изъятие имущества и продовольствия. Но на этот раз им противостоит крепкий противник, Вооружённые Силы и весь украинский народ, который показал, что способен дать отпор и сломать планы агрессора. Оккупантам не удастся уничтожить украинскую идентичность и нацию. Трагические события сегодняшнего дня наглядно показывают нам всем, как очень важна живая память о всех жертвах», — сказал Максим Марченко.

Начальник Одесской ОВА обратился ко всем одесситам и жителям области с просьбой сегодня, 26 ноября, в 16.00 присоединиться к Общенациональной минуте молчания.

«Склонить головы перед памятью наших погибших соотечественников, зажечь сегодня в 16.00 в своих домах огоньки свечей, как проявление скорби. Мы должны сделать всё, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась», — отметил Максим Марченко.

Вместе с Максимом Марченко в возложении принял участие председатель Одесского облсовета Григорий Диденко.

Также сегодня цветочные композиции были возложены представителями Одесского городского совета, общественности города.

Мэр Одессы на своей странице в Facebook, в частности, написал: «Сейчас, когда Россия ведёт полномасштабную войну против нашего народа, мы видим, что цель государства-террориста всегда была неизменной: уничтожить украинскую нацию. За эти годы россияне так и не поняли: каждая попытка посягнуть на Украину и её жителей – это приближение к собственному краху. И сегодня это очевидно для всего цивилизованного мира. Пусть живёт светлая память о наших земляках, ставших жертвами Голодомора. Наша Победа в этой войне должна оставить в прошлом любые попытки покорить свободный украинский народ».

Фото: ООВА/Facebook, Одесса. Официально/Telegram

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