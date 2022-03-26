В одесском небе сбиты три вражеских крылатых ракеты

25 марта над Одесской областью украинские военнослужащие сбили три российских крылатых ракеты.

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование «Юг».

«25 марта в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооружённых сил Украины «приземлили» ещё три российских крылатых ракет морского базирования, которые несли смерть мирным городам», — говорится в посте.

По информации начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, утром 25 марта к берегам Одессы попытался подойти российский фрегат, но береговая охрана вовремя открыла огонь и заставила его уйти.

Как сообщала Одесса News, накануне вражеские корабли вели артиллерийский огонь в направлении Одессы, но снаряды упали в море у побережья. Кроме того, украинские ПВО сбили вражескую ракету.

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