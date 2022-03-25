Вблизи Одессы силы ПВО сбили вражескую ракету

24 марта российские корабли вели артиллерийский огонь в направлении Одессы, но снаряды упали в море, при этом украинские силы ПВО сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил в Теlegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала отлично — ракета была сбита», — отметил Марченко.

Как сообщала Одесса News, 22 марта утром силы ПВО сбили над Одессой беспилотный летательный аппарат врага.

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