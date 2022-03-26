Впервые за 30 лет Франция вывела в море сразу три атомных субмарины

На фоне российского вторжения в Украину впервые за 30 лет Франция одновременно развернула в море три атомные подводные лодки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times.

«В ответ на «игру мышцами» со стороны России три французские атомные подводные лодки были развёрнуты в море одновременно впервые за три десятилетия», — говорится в публикации.

Отмечается, что три из четырёх французских подлодок класса «Триумф» с баллистическими ракетами покинули базу в Иль-Лонге, близ Бреста. Обычно на патрулировании находится одна такая подлодка.

«В последний раз три субмарины одновременно находились в море за десять лет до завершения холодной войны, во время спора между США и СССР о ракетах средней дальности в Европе», — отмечает издание.

Кстати. Лидеры стран «Группы семи» (G7) в совместном заявлении предостерегли Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия на фоне её вооружённого вторжения в Украину.

Как сообщала Одесса News, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие.

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