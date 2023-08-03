В Украине прошла сертификацию машина-робот для разминирования

Машина для подготовки почвы к разминированию разработки харьковских производителей прошла сертификацию в Украине.

Об этом 2 августа сообщается на сайте Минэкономики.

Отмечается, что компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, что позволит ей наладить производство машины и использовать её для разминирования территорий.

«Важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут изготавливать две такие машины», – сказано в сообщении.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, роботизированная машина (ею управляет оператор с безопасного расстояния) способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые «растяжки».

«Это очень важное событие, ведь Харьковская область – один из самых засорённых боеприпасами регионов. Оккупанты заминировали всё: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны», – написал Синегубов в Telegram.

Как указали в Минэкономики, в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, а также около 3 тыс. специалистов по разминированию.

Кстати. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс.кв.км территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херосонская области.

21 июня руководитель противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп отметил, что на расчистку территории от наземных мин потребуется до 300 млн дол.США в течение следующих пяти лет.

Как сообщала Одесса News, по словам председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США генерала Марк Милли, главной проблемой для украинского контрнаступления сейчас являются минные поля.

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