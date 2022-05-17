Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 120 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 120 малышей – на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» городского совета, в числе новоиспеченных одесситов – две двойни.

Отмечается также, что количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 64. Также за неделю увидели свет 56 юных одесситок.

На первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №1, где на свет появились 33 младенца.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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