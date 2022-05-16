Силы ПВО предотвратили в Одессе очередные жертвы и разрушения

Подразделение противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожило в полдень 16 мая на подлёте к Одессе крылатую ракету типа «Х», выпущенную российским самолётом.

Об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

«16 мая, в полдень, воинами воздушного командования «Юг» обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа «Х», выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одесса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВК «Юг» констатировали, что в настоящее время «вражеская корабельная группировка России в северо-западной части Чёрного моря состоит из двух кораблей – носителей крылатых ракет и шести больших десантных кораблей. При этом противник продолжает подъёмно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа «Серна» возле Змеиного и пытается обустроить позиции и организовать поставку техники на остров».

Поэтому угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаётся актуальной, подчеркнули в ВК «Юг» и призвали жителей Одесской области «не пренебрегать мерами безопасности, соблюдать установленные ограничения о запрете посещения заминированного побережья и прибрежных вод».

Как сообщала Одесса News, первой крылатой ракетой враг нанёс удар по Одесской области утром 16 мая. Был поражён объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

Враг также продолжает атаковать повреждённый и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей.

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